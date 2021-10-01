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في أول مباراة لـ”كيروش”.. مصر تفوز ودياً على ليبيريا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق المنتخب المصري الفوز على ضيفه الليبيري بهدفين دون ردٍ في مباراة ودية تحضيرية على ملعب برج العرب في الإسكندرية؛ تحضيراً لملاقاة منتخبنا الوطني في تصفيات كأس العالم 2022 .

وسجّل أهداف الفراعنة المهاجم محمد شريف في الدقيقتين 58، و66، ليحقق رفقاء الحارس محمد الشناوي الانتصار في أول مباراة يقودها المدرب البرتغالي كارلوس كيروش الذي تسلم القيادة الفنية للمنتخب الأيام الماضية.

ويواجه المنتخب المصري منتخبنا الوطني في الثامن والحادي عشر من أكتوبر الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المونديال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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