في أول مباراة لـ”كيروش”.. مصر تفوز ودياً على ليبيريا

حقق المنتخب المصري الفوز على ضيفه الليبيري بهدفين دون ردٍ في مباراة ودية تحضيرية على ملعب برج العرب في الإسكندرية؛ تحضيراً لملاقاة منتخبنا الوطني في تصفيات كأس العالم 2022 .

وسجّل أهداف الفراعنة المهاجم محمد شريف في الدقيقتين 58، و66، ليحقق رفقاء الحارس محمد الشناوي الانتصار في أول مباراة يقودها المدرب البرتغالي كارلوس كيروش الذي تسلم القيادة الفنية للمنتخب الأيام الماضية.

ويواجه المنتخب المصري منتخبنا الوطني في الثامن والحادي عشر من أكتوبر الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المونديال.

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