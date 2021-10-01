“المصراتي” يتعرض للإصابة رفقة براغا البرتغالي

تعرض المحترف الليبي المعتصم المصراتي لإصابة رفقة فريقه سبورتينغ براغا البرتغالي، في مباراته أمام ميدتيلاند الدنماركي، لحساب مباريات الدوري الأوروبي.

الفريق البرتغالي؛ لم يكشف عن مدى خطورة إصابة اللاعب ومدة غيابه حيث أنه من المفترض أن يلتحق المصراتي بصفوف المنتخب الوطني، خلال الأيام القليلة القادمة؛ استعدادًا للمواجهة المرتقبة التي ستجمعه أمام نظيره المصري لحساب الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وكان سبورتينغ براغا قد تمكّن من تحقيق الفوز في هذه المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفٍ، في الجولة الثانية من الدوري الأوروبي.

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