قادماً من الأهلي طرابلس.. خالدي مجدي يعود لصفوف النصر

أعلن نادي النصر عن عودة نجمه خالد مجدي إلى صفوفه، بعد انتهاء تجربته رفقة النادي الأهلي طرابلس.

اللاعب؛ وجّه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، رسالة لجمهور النصر، عبّر فيها عن فرحته بهذا الانتقال، كما توجّه بالشكر للنادي الأهلي طرابلس على فترة التي قضاها رفقة الفريق.

وتدرج “مجدي” في الفئات السنّية رفقة نادي النصر وصولاً للفريق الأول، كما مثّل المنتخب الوطني في أكثر من مناسبة.

وأبرم النصر مجموعةً من الصفقات المهمة؛ تمهيداً للمنافسة على لقب الدوري الممتاز في الموسم القادم حيث تنطلق المسابقة في 22 أكتوبر.

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