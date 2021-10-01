هاتريك جديد لهاري كين في البطولات الأوروبية

اكتسح توتنهام ضيفه مورا السلوفيني، بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثانية من المجموعة السابعة في دوري المؤتمر الأوروبي، على ملعب توتنهام ستاديوم في لندن.

وتناوب على خماسية السبيرز كلٌّ من ديلي آلي في الدقيقة الرابعة من علامة الجزاء، وجيوفاني لوسيلسو في الدقيقة الثامنة، وقلّص مورا الفارق في الدقيقة 53 عن طريق زينغا كوس، وعزز توتنهام أهدافه بتسجيل نجمه الأول هاري كين لهاتريك حسم به المواجهة بخماسية.

ورفع توتنهام رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة، متفوقاً، بفارق الأهداف، على رين الفرنسي.

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