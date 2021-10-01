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الاتحاد الليبي لكرة القدم يُشكل لجنة للكشف عن الملاعب التي ستقام عليها منافسات الرياضية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 01 أكتوبر 2021 (وال)-  أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم، قرارًا بتشكيل لجنة للكشف عن الملاعب التي ستقام عليها منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

هذا وتضمن القرار رقم (69) لسنة 2021 م؛ تكليف اللجنة بمتابعة الملاعب والتأكد من صلاحيتها، ومطابقتها للشروط الفنية والإدارية والأمنية المطلوبة، لاعتمادها في المسابقات الرسمية للموسم 2022 – 2021 خلال مدة أسبوعين من تاريخ القرار.

ويترأس اللجنة السيد نصر الدين صالح قرين، وعضوية كلا من: فيصل بشير بادي، عياد محمد بريبش، عمر جمعة عبد السيد، عبد السلام علي أبو ستة. (وال) م ب/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

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