قطبا إسبانيا يتنافسان لضم تيليمانس

ذكرت تقارير صحفية بريطانية إلى أن قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على ضم البلجيكي يوري تيليمانس لاعب وسط ليستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وأشارت صحيفة ذي أتلتيك إلى أن كل من ريال مدريد وبرشلونة يتطلعان للتعاقد مع لاعب الوسط البلجيكي الذي يقدم أفضل مستوياته في الموسمين الآخيرين إضافة إلى تألقه مع منتخب بلاده بلجيكا.

وأوضح التقرير إلى أن الخيارات مفتوحة لانتقال تيليمانس خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة إلا أن عقد اللاعب الذي سينتهي في صيف العام المقبل قد يسهل عملية تغييره للأجواء في الملاعب الإسبانية خلال الميركاتو الصيفي المقبل ، وكانت أندية ليفربول ومانشستر يونايتد إضافة إلى باريس سان جيرمان قد أبدت أهتمامها لضم اللاعب البلجيكي خلال الميركاتو الأخير .

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