“المصلي” يدعم فرسان المتوسط قبل موقعة مصر في تصفيات المونديال

كشف لاعب المنتخب الوطني السابق أحمد المصلي، في تصريحات خاصة لـ”218″، أن المنتخب الوطني يستطيع مجاراة منتخب مصر، والخروج بنتيجة إيجابية خلال مواجهة الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وخلال تصريحاته عبر برنامج “الطريق إلى المونديال”، الذي يبث على قنوات “218” بشكل يومي لدعم فرسان المتوسط في مشوارهم في التصفيات؛ دعم “المصلي” لاعبي المنتخب الوطني رغم أهمية المباراة المرتقبة على ملعب برج العرب في الإسكندرية قبل استضافة المنتخب المصري على ملعب شهداء بنينا في بنغازي ضمن الجولتين الثالثة من التصفيات.

وأوضح أحمد المصلي أن تشكيلة فرسان المتوسط تشهد تناغماً واضحاً بين كل الخطوط، بفضل الطاقم الفني بقيادة الإسباني كليمنتي .

وذكر في تصريحاته أن خط هجوم المنتخب الوطني يعد متميزاً مع تواجد محمد زعبية وأنيس سلتو وحمدو الهوني ومؤيد اللافي، مشيراً إلى أن المدرب خافيير كليمنتي؛ سيكون على عاتقه تطوير هؤلاء اللاعبين، خلال الفترة المقبلة .

وأشاد المهاجم السابق للمنتخب الوطني بلاعب خط الوسط الحالي محمد التهامي، الذي قدم مبارياتٍ متميزةً رفقة فرسان المتوسط ضمن تصفيات كأس العالم أمام الغابون وأنغولا.

ولم يخفِ “المصلي” تخوفه بشأن الوضعية البدنية للاعبي المنتخب الوطني خلال مواجهة مصر في الإسكندرية؛ نظراً لكبر حجم ملعب برج العرب.

وسيُواجه منتخبنا الوطني نظيره المصري في الثامن من الشهر الحالي في الإسكندرية، بينما يلتقي معه بعدها بثلاثة أيام في الجولة الرابعة من تصفيات المونديال في الحادي عشر من الشهر الجاري.

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