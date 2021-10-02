“أنيس سلتو” يشارك في أول تدريب مع الفتح الرباطي

شارك المهاجم أنيس سلتو في أول تدريب مع فريقه الفتح الرباطي المغربي؛ تحضيرًا لمواجهة الجيش الملكي في ديربي الرباط ضمن البطولة المغربية.

واحتفى الفتح الرباطي عبر صفحاته في مواقع التواصل الإجتماعي لعودة سلتو إلى الفريق مجددًا بعد إعارته الموسم الماضي إلى الأهلي طرابلس، وخوضه العديد من المباريات في الدوري الممتاز.

وشارك أنيس سلتو خلال تدريبات الفريق بشكل كامل، ورفض الفريق المغربي عرض تمديد استعارة المهاجم الدولي من الأهلي طرابلس لحاجته ومشاركة الفريق في البطولات الأفريقية.

ومن المنتظر أن يشارك أنيس سلتو، في الفترة الحالية، في مباريات الفريق قبل الالتحاق بمعسكر فرسان المتوسط في مصر، لخوض مباراة الفرسان أمام الفراعنة في تصفيات المونديال.

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