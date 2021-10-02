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إنتر يطمح لتعديل مساره في الكالتشيو..على حساب ساسولو

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يحل إنتر ضيفاً ثقيلاً على مضيفه ساسولو في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي على ملعب مابي في ريجيو إيميليا .

ويدخل النيراتزوري المواجهة، بعد التعادل في الجولة الأخيرة أمام أتلانتا في جوزيبي مياتزا والتراجع في ترتيب الدوري، حيث يحتل أبناء المدرب سيموني إنزاغي المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

ويأمل إنتر في العودة للانتصارات وتجديد الثقة، خاصةً بعد الأداء غير المقنع في دوري أبطال أوروبا، والذي جعله يتذيل ترتيب المجموعة الرابعة، بالتعادل، خارج أرضه، أمام شاختار دونيتسك.

في الجهة الأخرى، سيكون ساسولو صاحب المركز 12 مطالباً، بقيادة مدربه أليسيو ديونيسي، بمواصلة الانتصارات بعد فوزه الجولة الماضية على ساليرنيتانا بهدف دون ردٍّ.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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