“العيساوي” لـ “218”: التحضير الجيد أمام مصر مفتاح النتيجة الإيجابية

تحدث اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي، فوزي العيساوي، في تصريحات خاصة لـ”218″ عن حظوظ المنتخب الوطني في مباراته القادمة أمام مصر، لحساب الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، والتي ستُقام مساء الثامن من أكتوبر القادم في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال “العيساوي” إن التحضير الجيد لهذه المقابلة؛ سيكون مفتاح تحقيق نتيجة إيجابية، مبديًا ارتياحه لعمل الإسباني خافيير كليمنتي، خلال المرحلتين الحالية والماضية، والذي تكلل بفوز المنتخب الوطني على حساب الغابون وأنغولا، وتصدر فرق المجموعة.

وأضاف “العيساوي” أن نتيجة التعادل في المباراة القادمة تعتبر جيدة على أن يكون المنتخب الوطني حاضرًا بقوة في مباراة الجولة الرابعة التي ستُقام بملعب بنينا لتحقيق النقاط الثلاث، والمحافظة على صدارة المجموعة.

ويقيم المنتخب الوطني في الفترة الحالية معسكرًا تحضيريًا بمدينة أنطاليا التركية، بدأ قبل أسبوع ويستمر حتى الخامس من الشهر الحالي، على أن تتحوّل البعثة إلى الاسكندرية؛ تمهيدًا لخوض هذه المواجهة.

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