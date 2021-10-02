“أبوسليم” يواصل تحضيرات الدوري الممتاز في معسكره بسوسة

أكمل فريق أبوسليم الأول لكرة القدم، المرحلة الأولى من برنامج استعداداته لانطلاق الدوري الممتاز، حيث سيُجري المرحلة الثانية من تحضيراته لمشاركته الثالثة في دوري الأضواء بالمعسكر الخارجي الذي يقيمه حالياً بمدينة سوسة التونسية.

وكانت تدريبات لاعبي أبوسليم قد انطلقت قبل نحو شهر تحت إشراف المدرب الوطني عمر المريمي، والذي جددت إدارة النادي الثقة معه بعد قيادته للفريق لاحتلال المركز الخامس في نسخة الموسم الماضي.

وجرت تدريبات أصحاب الغلالة الزرقاء والصفراء بملعب النادي، بحضور كلٍّ مِن: معاذ المنصوري ومحمود بحير ومالك الرابطي وإيهاب المقلش وعلاء القجدار والمعتصم أبوشناف، إلى جانب الملتحقين الجدد بالنادي وأبرزهم: هيثم ضانة وأيمن حريبش وعبدالرؤوف الشبلي ونصري كابوكا ومحمد القاضي وعزالدين المريمي وسند الكوري.

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