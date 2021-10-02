الاستعدادات الأخيرة للمنتخب الوطني قبل التوجه إلى الإسكندرية

يواصل منتخبنا الوطني، استعداده للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022، داخل معسكره التدريبي، المقام حالياً بمدينة أنطاليا التركية.

وتشير الأنباء القادمة من أنطاليا، إلى أنّ الاستعدادات تسير بوتيرة جيدة، واللاعبين في تركيز تام قبل القمة المرتقبة التي ستقام بين الفرسان والفراعنة، لحساب الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وتُقام التدريبات، بشكل يومي في معسكر مغلق بعيداً عن عيون الإعلام، ويتطلع اللاعبون للظهور بشكل جيد وتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى التي ستُقام بملعب برج العرب في الإسكندرية.

وتتواصل الاستعدادات في هذا المعسكر، حتى الأربعاء القادم، حيث سينتقل الفريق فيما بعد إلى الإسكندرية لوضع اللمسات الأخيرة قبل اللقاء المرتقب.

وسيدخل بذلك، مدرب المنتخب الوطني الإسباني خافيير كليمنتي في حوار ساخن أمام نظيره البرتغالي كارلوس كيروش، الذي قاد المنتخب المصري لتحقيق فوز على حساب ليبريا ودياً بثنائية نظيفة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية