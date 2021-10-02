أبولا البرتغالية: المصراتي لم يتعرض لأي إصابة قوية

كشفت صحيفة “أبولا” البرتغالية أن لاعب وسط منتخبنا الوطني لم يتعرض لإصابة خلال مباراة فريقه الأخيرة في مسابقة الدوري الأوروبي اليوروباليغ .

وغادر لاعب الوسط المحترف في الدوري البرتغالي مباراة فريقه أمام ميتيلاند الدنماركي في الدقيقة 72 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي والتي حقق فيها رفقاء المصراتي الفوز بـــ 3 أهداف مقابل هدف .

وقيم الطاقم الطبي للفريق البرتغالي وضعية المعتصم المصراتي مؤكداً أنه لم يتعرض لإصابة لكن الإرهاق العضلي المتراكم خلال المباريات الأخيرة أدت لإخراج اللاعب من المباراة .

وشارك المصراتي في 10 مباريات خلال الموسم، ويتصدر لاعبي فريقه الذين خاضوا أكثر عدد من الدقائق هذا الموسم .

ومن المنتظر أن يعطي نادي سبورتينغ براغا الضوء الأخضر لمشاركة المصراتي مع المنتخب الوطني خلال مواجهتي مصر الأيام المقبلة في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية