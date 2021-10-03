الاجتماع العادي الأول للجمعية العمومية بالنادي الأهلي بنغازي

بنغازي 3 أكتوبر 2021 (وال) حددت رئاسة الجمعية العمومية للنادي الأهلي بنغازي يوم السبت الموافق لتاريخ (16/10/2021) موعدا للاجتماع العادي الأول للجمعية العمومية لسنة 2021؛ وذلك لمناقشة جدول الأعمال المحدد من الرئاسة.

يذكر أن جدول الأعمال جاء في ثلاثة بنود، أولها مناقشة التقارير المالية والرياضية والإدارية، و الثاني الإستثمار والبنية التحتية أما الثالث مايستجد من أعمال.

يشار بأن رئاسة الجمعية العمومية، قد وضعت كافة الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالاجتماع، وخاطبت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بضرورة الحضور بقاعة وزارة الاقتصاد بمنطقة قاريونس.( وال ـ بنغازي) ف ح / ك و

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