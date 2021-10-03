مُعزّزاً خط دفاعه بـ”تراوري”.. الأخضر يكثف تحضيراته للممتاز

يواصل فريق الأخضر تحضيراته ضمن معسكره المغلق في العاصمة المصرية القاهرة تحت قيادة المدرب التونسي سمير شمام .

وشهدت التدريبات الأخيرة للفريق الظهور الأول للمحترف المالي محمد تراوري الذي كان يحترف في صفوف نادي الأولمبي الباجي التونسي.

ويعتبر تراوري إضافة قوية لخط دفاع الأخضر إذ من المنتظر أن يساعده في خلق منظومة متماسكة للمنافسة على لقب الدوري الليبي الممتاز.

الجدير بالذكر أن نادي الأخضر عزز صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين ومجموعة من المحترفين بالإضافة إلى الحفاظ على ركائز الفريق في الموسم الماضي.

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