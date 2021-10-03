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مُعزّزاً خط دفاعه بـ”تراوري”.. الأخضر يكثف تحضيراته للممتاز

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل فريق الأخضر تحضيراته ضمن معسكره المغلق في العاصمة المصرية القاهرة تحت قيادة المدرب التونسي سمير شمام .

وشهدت التدريبات الأخيرة للفريق الظهور الأول للمحترف المالي محمد تراوري الذي كان يحترف في صفوف نادي الأولمبي الباجي التونسي.

ويعتبر تراوري إضافة قوية لخط دفاع الأخضر إذ من المنتظر أن يساعده في خلق منظومة متماسكة للمنافسة على لقب الدوري الليبي الممتاز.

الجدير بالذكر أن نادي الأخضر عزز صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين ومجموعة من المحترفين بالإضافة إلى الحفاظ على ركائز الفريق في الموسم الماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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