الأهلي بنغازي يعلن تعاقده مع “بوما” الألمانية حتى 2031

أعلن نادي الأهلي بنغازي لكرة القدم، أمس السبت، عن تعاقده مع شركة “بوما” للمستلزمات الرياضية بعقد رعاية يستمر حتى 2031.

وستكون العلامة الألمانية “بوما” راعيةً لأطقم الفريق الأول لكرة القدم، بداية من المنافسات المقبلة، ومن المقرر أن تبدأ فعلياً في توريد المستلزمات الرياضية للفريق قبل بداية الدوري الممتاز.

وترعى “بوما” العديد من الأندية العالمية على رأسها مانشستر سيتي، إلى جانب كل من ميلان وأرسنال وبروسيا دورتموند وغيرهم الكثير.

يذكر أن إدارة نادي الأهلي بنغازي من أكثر إدارات الأندية نشاطاً وبحثاً عن الاحترافية في مجالات عدة، مثل تأسيس مشاريع خاصة بالنادي، وتطوير العمل الإعلامي، والتعاقد مع أفضل الشركات الراعية.

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