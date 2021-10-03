نادي الأندلس يستعد لدوري الدرجة الأولى

يواصل فريق الأندلس بإمساعد تدريباته اليومية تحت إشراف مدربه المصري “مغاوري خيري”، ومساعده “عبدالناصر جعودة”، ومدرب الحراس “بشير الحشاني” والمُعدّ البدني محمد حسن.

ويسعى الفريق للتحضير بشكل جيد لمسابقة دوري الدرجة الأولى، وسيكون هدفه الأبرز من خلال المشاركة في منافساتها؛ الصعود مجدداً للدوري الممتاز.

ويُعوّل “مغاوري” ﻛﺜﻴﺮﺍً على عناصره الشابة، بالإضافة إلى لاعبي الخبرة في تحقيق إنجاز الصعود لدوري الأضواء.

وكان فريق الأندلس قد صعد قبل نحو موسمين، لأول مرة في تاريخه للممتاز، ولكنه أخفق في البقاء نظراً لقلة خبرة لاعبيه في كبرى بطولات الأندية الليبية.

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