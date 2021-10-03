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“المدينة” يستهل مبارياته الودية بفوز عريض على فريق الجبل

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق فريق المدينة انتصاراً عريضاً على ضيفه فريق الجبل بالأصابعة، بثمانية أهداف لهدف في أولى مبارياته الودية، ضمن استعداداته لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز في الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري.

وشهدت المباراة التي أقيمت بملعب نادي المدينة مشاركة معظم اللاعبين الجدد، أبرزهم: عمار مسعود وعاطف علي ومحمد الفطيسي ومحمد الشبلي وعبدالسلام أبوكراع والهادي عمارة ويعقوب عبدالله.

ويسعى المدينة بقيادة مدربه المغربي “الحسن الغسلي” ومساعده “يونس خزام”؛ لإعادة الفريق للمنافسة المعتادة على الألقاب والبطولات بعدما كان النادي قد عانى في الموسم الماضي من مشاكل إدارية وفنية جعلته يبتعد عن دائرة الأضواء.

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قناة 218 الليبية

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