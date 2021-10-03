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ليفربول يستضيف مانشستر سيتي في أنفيلد

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يُواجه ليفربول ضيفه مانشستر سيتي في قمة الجولة السابعة من البريمرليغ، على ملعب أنفيلد في مباراة مرتقبة بين آخر بطلين للكرة الإنجليزية.

ويطمح الريدز لاستعادة انتصاراته بعد التعادل أمام برينتفورد في الجولة الماضية بثلاثة أهداف لمثلها، في الجهة الأخرى يدخل مانشستر سيتي المباراة بعد فوزه على تشيلسي في قمة الجولة السادسة بهدف دون رد، على ملعب ستامفورد بريدج.

وتُعد المباراة واحدة من أهم مواجهات الموسم بين أبرز المدربين في الدوري الإنجليزي، حيث تَواجه يورغن كلوب وبيب غوارديولا إحدى وعشرين مرة، حقق خلالها المدربان الانتصار تسع مرات لكلّ منهما فيما تعادلا ثلاث مرات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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