“دزيكو ولوتارو” يقودان إنتر لاستعادة الانتصارات

استعاد إنتر نغمة الانتصارات بفوزه خارج أرضه على مضيفه ساسولو بهدفين مقابل هدف وحيد، على ملعب مابي ضمن الجولة السابعة من السيريا آ.

دومينيكو بيراردي افتتح التسجيل لصالح ساسولو في الدقيقة الثانية والعشرين من علامة الجزاء، وأدرك النيراتزوري التعادل في الدقيقة الثامنة والخمسين عن طريق البديل إيدين دجيكو من كرة رأسية، وعاد دجيكو ليساهم في احتساب ركلة جزاء لفريقه، تمكن لوتارو مارتينيز من إضافة الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الثامنة والسبعين.

ورفع إنتر رصيده إلى سبع عشرة نقطة، متأخراً بفارق نقطة عن المتصر نابولي، في حين توقف ساسولو عند المركز الثاني عشر برصيد سبع نقاط.

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