“فرسان المتوسط” أمام فرصة لكتابة التاريخ أمام “الفراعنة”

تقرير 218

تواجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع نظيره المصري في العديد من المباريات الرسمية والودية التاريخية .

والتقى المنتخبان 18 مرة بينها 4 مباريات ودية تاريخياً، حيث حقق منتخبنا الوطني نتيجة الفوز في 3 مواجهات كانت آخرها في عام 2007 ضمن البطولة العربية التي أقيمت في القاهرة، كما حقق الفوز ضمن تصفيات كأس أفريقيا 2004، بينما تعرض للخسارة 12 مرة وحسم التعادل مواجهة الجارين 3 مرات، وكانت المواجهة بين فرسان المتوسط والفراعنة خلال تصفيات كأس العالم مرتين حيث تقاسما نتيجة الانتصار فيما بينهما .

وتعد آخر مواجهة بين المنتخبين في يونيو من عام 2016 والتي انتهت لصالح الفراعنة بهدفين دون مقابل ، وسجل المنتخب الوطني 18 هدفاً في شباك مصر في خلال المواجهات السابقة تاريخياً .

وسيتواجه المنتخب الوطني أمام جاره المصري مرتين في ظرف 3 أيام ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، ويتصدر الفرسان ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط فيما يحتل المنتخب المصري المركز الثاني برصيد 4 نقاط فيما يحتل منتخب الغابون المركز الثالث برصيد نقطة واحدة وتأتي أنغولا في المركز الأخير بدون نقاط .

وستجرى المباراة الأولى بين منتخبنا الوطني والمنتخب المصري على ملعب برج العرب في الإسكندرية في الثامن من الشهر الجاري .

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