المنتخب الوطني لكرة القدم يُواصل معسكره التدريبي بمدينة أنطاليا التركية

أنطاليا 03 أكتوبر 2021 (وال)- يُواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في معسكره التدريبي بمدينة أنطاليا التركية حتى الرابع من شهر أكتوبر، ليتوجه بعدها إلى مدينة الإسكندرية؛ لمواصلة تدريباته وتحضيراته الأخيرة قبل موعد المباراة المرتقبة التي ستجمعه بنظيره المصري .

وستقام مباراة المنتخب الوطني أمام مصر، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة لتصفيات المونديال على تمام الساعة التاسعة مساء يوم 08 أكتوبر بملعب برج العرب بالإسكندرية . (وال)

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