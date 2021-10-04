المنتخب الوطني يصل إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة الفراعنة

وصلت بعثة المنتخب الوطني إلى مطار برج العرب في الإسكندرية، قادمةً من تركيا؛ لمواجهة المنتخب المصري، يوم الجمعة القادمة، ضمن منافسات الجولة الثالثة تصفيات كأس العالم.

وخاض الفرسان، بقيادة “كليمنتي”، معسكرًا تحضيريًا قصيرًا في مدينة أنطاليا التركية، ركز من خلاله، المدرب على الجانبين التكتيكي والبدني للاعبين، وذلك من أجل الوصول بالفريق لأعلى درجات الجاهزية قبل مواجهة الفراعنة.

ويسعى منتخبنا الوطني لتحضير مفاجأة لعناصر المنتخب المصري سواءً بتحقيق نتيجة إيجابية على الأراضي المصرية، أو بتحقيق الفوز في ليبيا، مستفيدًا من تقدمه على مصر في المجموعة برصيد ست نقاط.

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