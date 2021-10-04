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نابولي يحقق العلامة الكاملة للمباراة السابعة في الكالتشيو

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل نابولي تألقه هذا الموسم في الدوري الإيطالي، بعدما حقق انتصاره السابع على التوالي بفوزه الصعب على مضيفه فيورنتينا، بهدفيْن مقابل هدف وحيد، على ملعب أرتيميو فرانكي.

وافتتح أصحاب الأرض أول أهداف المباراة في الدقيقة 28 عبر لوكاس كورتا، وأدرك المكسيكي إيرفينغ لوزانو التعادل في الدقيقة 39.

وسجل أمير رحماني هدف الفوز في الدقيقة 50 من كرة رأسية؛ ليُعزز البارتينوبي صدارة الدوري برصيد 21 نقطة، فيما توقف الفيولا عند 12 نقطة في المرتبة الخامسة.

ويطمح نابولي، بقيادة مدربه لوتشيانو سباليتي، إلى تعزيز انتصاراته للمنافسة، بشكل كبير، على لقب الموسم .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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