لأول مرة في الموسم .. ريال مدريد يخسر في الليغا

تعرض ريال مدريد للخسارة الأولى في الليغا هذا الموسم بخسارته خارج أرضه أمام إسبانيول بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثامنة من المسابقة.

أصحاب الأرض؛ افتتحوا التسجيل عن طريق المهاجم راؤول دي توماس في الدقيقة 17، وعزز الجناح أليكس فيدال التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 60، وجاء هدف تقليص الفارق لريال مدريد عبر الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 71 من مجهود فردي.

وبهذه النتيجة؛ توقف الميرينغي عند 17 نقطة في صدارة الترتيب بالتساوي مع جاره أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد، فيما رفع إسبانيول رصيده إلى تسع نقاط في المركز 13.

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