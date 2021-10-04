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لأول مرة في الموسم .. ريال مدريد يخسر في الليغا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعرض ريال مدريد للخسارة الأولى في الليغا هذا الموسم بخسارته خارج أرضه أمام إسبانيول بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثامنة من المسابقة.

أصحاب الأرض؛ افتتحوا التسجيل عن طريق المهاجم راؤول دي توماس في الدقيقة 17، وعزز الجناح أليكس فيدال التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 60، وجاء هدف تقليص الفارق لريال مدريد عبر الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 71 من مجهود فردي.

وبهذه النتيجة؛ توقف الميرينغي عند 17 نقطة في صدارة الترتيب بالتساوي مع جاره أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد، فيما رفع إسبانيول رصيده إلى تسع نقاط في المركز 13.

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قناة 218 الليبية

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