ريفربليت يحسم كلاسيكو الكرة الأرجنتينية

حسم ريفر بليت كلاسيكو الكرة الأرجنتينية بفوزه على غريمه وجاره بوكا جونيورز، بهدفيْن مقابل هدفٍ وحيدٍ، في قمة الجولة 14 من الدوري الأرجنتيني، والتي استضافها ملعب المونيمونتال.

جوليان ألفاريز؛ افتتح أول أهداف القمة التقليدية في الدقيقة 24 من تسديدة رائعة غالطت حارس البوكا، وعاد اللاعب نفسه لإضافة الهدف الثاني بعد كرة عرضية في الدقيقة 42، وقلّص بوكا جونيورز الفارق في الوقت بدل الضائع بتسجيله الهدف الوحيد من كرة رأسية تخطّت خط المرمى.

ورفع ريفربليت رصيده إلى 30 نقطة في الصدارة مؤقتًا، فيما توقف بوكا جونيورز عند 21 نقطة في المركز التاسع

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