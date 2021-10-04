المنذر الكبير لـ218: قوة نسور قرطاج تكمن في صلابة وتضامن المجموعة

خاص 218

أكد المنذر الكبير مدرب المنتخب التونسي في مقابلة خاصة بأن تحضيرات المنتخب التونسي متواصلة في أفضل صورة وذلك استعداداً لملاقاة موريتانيا في تصفيات المونديال .

وأشار الكبير خلال تصريحات خاصة لـ218 إلى أن بداية التصفيات تعد هامة للغاية وأن المنتخب التونسي تمكن من تحقيق الخطة الأولى الموضوعة من قبل الجهاز الفني بتحقيق 6 نقاط في أول مباراتين دون استقبال أي هدف حتى الآن.

وأوضح المدرب التونسي إلى أن مواجهة موريتانيا في الجولة الثالثة من تصفيات المونديال تعد صعبة للغاية نظراً لأنه منتخب محترم ويملك العديد من نقاط القوة ، وذكر الكبير إلى أنه تابع المنتخب الموريتاني خلال مواجهته الودية أمام المغرب .

وقال المنذر الكبير إن التركيز يعد أهم أولويات الطاقم الفني واللاعبين خصوصاً بأن مواجهتي موريتانيا ذهاباً وإياباً في التصفيات تفصلهما 3 أيام فقط، كما نوه إلى أن لاعبي نسور قرطاج مطالبين بالتركيز قبل كل مباراة رسمية وبأن كل الطاقم التدريبي يعمل على الجانب النفسي والبدني .

وكشف مدرب نسور قرطاج أن قوة المنتخب التونسي في الوقت الراهن تكمن في صلابة وتضامن المجموعة وتضامنها بتواجد من 23 إلى 30 لاعباً بين محليين ومحترفين، كما أوضح الكبير أن الطاقم الطبي للمنتخب التونسي متواصلاً مع اللاعبين المصابين كسيف الدين الخاوي وأيمن بن محمد وعصام الجبالي وأمين بن عمر لأنهم ينتمون إلى المنتخب الأول .

وسيلتقي المنتخب التونسي مع نظيره الموريتاني في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 في السابع من الشهر الجاري على ملعب حمادي العقربي “رادس” قبل السفر وخوض الجولة الرابعة من التصفيات في العاصمة الموريتانية نواكشوط .

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