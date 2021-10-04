علي معلول لــــ 218ـ: هدفنا دائماً تحقيق الانتصارات

خاص 218

أكد لاعب المنتخب التونسي علي معلول بأنه يعمل بشكل جاد لخدمة المنتخب الوطني في الفترة الحالية ومواصلة مشوار تصفيات كأس العالم 2022 بأفضل طريقة ممكنة للوصول إلى الهدف المنشود للكرة التونسية.

وقال الظهير الأيسر للمنتخب التونسي إنهم حققوا المطلوب خلال الجولتين الأولى والثانية من تصفيات المونديال بتسجيل العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، وأوضح علي معلول أن المواجهتين المقبلتين ستضع قدماً لنسور قرطاج في المرحلة الحاسمة من التصفيات .

كما أشاد معلول بالمنتخب الموريتاني خلال الفترة الأخيرة رغم خسارته في الجولات الماضية من التصفيات، كما ذكر لاعب الأهلي المصري أن موريتانيا تعرف كل كبيرة وصغيرة إضافة إلى مفتايح لعب المنتخب التونسي بعد لعب نسور قرطاج مواجهات معها في الفترة الماضية .

وعن حديثه عن أهداف المنتخب التونسي قال معلول: “هدفنا هو الترشح إلى كأس العالم مع هذه المجموعة التي تقدم كل شئ من أجل قميص المنتخب التونسي” .

ومن المنتظر أن يشارك علي معلول أساسياً خلال المواجهة أمام موريتانيا في السابع من الشهر الجاري على ملعب حمادي العقربي في “رادس” ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى المونديال .

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