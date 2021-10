«المنفي» يبحث دعم المنتخب الوطني لكرة القدم في المحافل الدولية

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس الاثنين، بمقر المجلس في طرابلس، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني.

ويأتي اللقاء لمناقشة سُبل دعم المنتخبات الوطنية في المحافل الدولية المختلفة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وطالب المنفي، المسؤولين عن كرة القدم في ليبيا، بمزيد من الاهتمام بالملاعب، وتطوير أداء المنتخبات، ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة الرياضية، لتحقيق أفضل النتائج، ورفع راية البلاد عالياً.

من جهته، أحاط رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، رئيس المجلس الرئاسي، بآخر استعدادات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لمواصلة غمار تصفيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

ونقل رئيس اتحاد الكرة، تحيات كافة الرياضيين، والطاقم الفني والإداري بالمنتخب، لرئيس المجلس الرئاسي، ومبادرته التشجيعية بعد النتائج التي حققوها في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، والتي تركت أثراً طيباً في الوسط الرياضي بشكل عام.

