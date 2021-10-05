تونس تطمح للاقتراب من بلوغ مرحلة الحسم في التصفيات المونديالية

تقرير 218

تواصلت تحضيرات نسور قرطاج لمواجهة موريتانيا، في ثالث جولات تصفيات كأس العالم 2022 مع التحاق بعض اللاعبين المحترفين قبل أيام معدودة من المواجهة المنتظرة .

وقاد المجموعة المدرب المنذر الكبير، الذي استدعى 26 لاعباً في قائمة النسور والتي ستواجه منتخب المرابطين خلال مباراتين الأولى يوم الخميس المقبل على ملعب حمادي العقربي في رادس ضمن الجولة الثالثة من التصفيات ، وبعدها بثلاثة أيام في نواكشوط.

وضمت قائمة اللاعبين النسبة الأكبر من اللاعبين المحترفين، ورغم عدم اكتمال المجموعة حتى الآن؛ يسعى فيها الطاقم الفني للجاهزية الكاملة قبل أيام من المواجهة العربية المنتظرة .

وأكد الظهير الأيسر لنسور قرطاج علي معلول في تصريحات خاصة لــ”218″ إن التدريبات تسير بأفضل حال، ووصف طريق المنتخب التونسي بأنه يسير وقف ما هو معد له، مشيراً إلى أن الهدف هو حصد النقاط كاملة أمام موريتانيا لتعزيز الصدارة ووضع قدم في الدور الحاسم .

طموحات المنتخب التونسي، الذي تمكن من تحقيق انتصاريْن دون قبول أي هدف حتى الآن؛ ستتركز على مواجهة موريتانيا في موقعة الذهاب، والتي سيكون لها دورٌ كبيرٌ في العبور إلى المرحلة الحاسمة من التصفيات.

مواجهةٌ عربيةٌ خالصةٌ بين المنتخب التونسي وضيفه الموريتاني، مباراة؛ يترقبها الشارع التونسي بكل شغف، حيث ستحدّد شكل المنافسة على صدارة المجموعة الثانية والاقتراب من التأهل للدور الحاسم؛ من أجل مشاركة جديدة في كأس العالم.

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