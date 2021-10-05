المنتخب الوطني في مواجهتين حاسمتين ضد شقيقه المصري

يواجه منتخبنا الوطني شقيقه المصري ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2022، بعد أن حصل على العلامة الكاملة في أول جولتين.
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قناة ليبيا
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
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