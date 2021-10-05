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المنتخب الوطني في مواجهتين حاسمتين ضد شقيقه المصري

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

يواجه منتخبنا الوطني شقيقه المصري ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2022، بعد أن حصل على العلامة الكاملة في أول جولتين.

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قناة ليبيا

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