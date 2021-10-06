الأهلي بنغازي يفوز ودياً بـ 4 أهداف لهدفين على “مختلط بنغازي”

تغلب فريق الأهلي بنغازي على فرق “مختلط بنغازي” بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفيْن، في المباراة الودّية التي جمعت بينهما، على أرضية الملعب الجانبي في المدينة الرياضية بنغازي.

وأحرز المهاجم الجديد لفريق الأهلي بنغازي أكرم الزوي الهدف الأول، ثم نجح كلٌّ من فاضل سلامة وعلي مرعي والمحترف “ايفوينغ” في إضافة أهداف تأكيد الفوز لأبناء القلعة الحمراء.

تجدر الإشارة إلى أن انطلاقة الموسم الجديد من الدوري الليبي الممتاز؛ من المقرر أن تكون يوم الـ22 من أكتوبر الجاري، وفقاً لما أعلن عنه الاتحاد الليبي لكرة القدم.

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