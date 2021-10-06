أعمال الصيانة في الملعب الرئيسي بنادي المختار شارفت على الانتهاء

طبرق 6 أكتوبر 2021 (وال) أكدت وزارة الرياضة، أنها على وشك الانتهاء من عملية الصيانة والتطوير للملعب الرئيسي بنادي المختار طبرق، الذي هو من ضمن الخطة الاستراتيجية التي أطلقها معالي وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية السيد “عبدالشفيع الجويفي” للنهوض بالبنية التحتية للمنشآت الرياضية بالمناطق.

وحظي نادي المختار طبرق، برعاية كريمة ودعم من وزارة الرياضة ، حيث وصلت أعمال الصيانة والتطوير فيه إلى نسبة عالية من الإنجاز.

وتجدر الإشارة بأن الملعب الرئيسي بنادي المختار طبرق، خضع لعملية تجهيز خلال الفترة الماضية، من تسوية للأرضية ورصفها بمادة (MCO) وتجهيز شبكة المياه تمهيدا لتعشيبه، ومن المتوقع الانتهاء من هذه الأعمال وتسليم المشروع أواخر الشهر الجاري.

ومن جانبه أكد وزير الرياضة، على أهمية توفير بنية تحتية جيدة للرياضيين؛ وذلك لتشجيعهم على العطاء المستمر ، مؤكدا بأن المناطق البعيدة عن العاصمة ، يعانون عدم توفر بيئة رياضية مناسبة منذ سنوات عديدة. (وال ـ طبرق) ف م / ك و

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال