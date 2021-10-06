الأهلي طرابلس يخسر آخر مبارياته الودّية في القاهرة

خسر فريق الأهلي طرابلس أمام، فريق “سيراميكا كليوباترا” المصري، بنتيجة هدفيْن دون ردٍّ، في المباراة الودّية التي جمعت بين “سيراميكا” والأهلي، ضمن معسكر الأخير المغلق في العاصمة المصرية القاهرة.

وتواصل بعثة الأهلي طرابلس، تدريباتها في المعسكر المغلق بالقاهرة حتى التاسع من أكتوبر الجاري، قبل مواجهة “بيشارا مارا يونايتد” التنزاني ضمن الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يُذكر أن ممثل ليبيا في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي، الأهلي طرابلس، نجح في التأهل إلى الدور الثاني من الدور التمهيدي، بعد فوزه على فريق “حي الوادي نيالا” السوداني بنتيجة أربعة أهداف دون ردٍّ.

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