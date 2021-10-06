“مارتينيز” لـ”218″: موريتانيا ما يزال لديها فرصة للمنافسة في التصفيات

خاص | 218

قال مدرب منتخب موريتانيا، الفرنسي “كورنتين مارتينيز” في تصريح خاص لـ”218″: ما يزال هناك أمل للمنافسة على ورقة التأهل من المجموعة الثانية، ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وذلك قبل مواجهة تونس في الجولة الثالثة على ملعب حمادي العقربي في رادس بالعاصمة التونسية.

وأكد مدرب المنتخب الموريتاني، وضع الطاقم الفني خطةً متكاملةً؛ من أجل تفادي الأخطاء الماضية، لافتاً إلى ضرورة تحقيق 12 نقطة وتحقيق الانتصار في المباريات الأربع المتبقية في التصفيات، على الرغم من صعوبة المهمة.

وأشاد “مارتينيز” بمستوى لاعبي المنتخب الموريتاني في المواجهتيْن السابقتيْن من التصفيات، اللتيْن خسرهما منتخب المرابطون أمام زامبيا في نواكشوط، وغينيا الاستوائية خارج أرضه.

وذكر “مارتينيز” خلال تصريحاته لـ”218″، أن لاعبي المنتخب الموريتاني جاهزون بنسبة 100%، لإثبات كفاءتهم أمام المنتخب التونسي، الذي يعتبر الأصعب في المجموعة، كما أنهى المدرب الفرنسي حديثه بأن لديهم العديد من الإصابات التي ستُغيّبهم عن مواجهة تونس وأبرز اللاعبين هما “كاسادني” و”كوليبالي”.

ويلتقي المنتخب الموريتاني، نظيره التونسي، خلال مواجهتيْن؛ الأولى في 7 من الشهر الجاري بالعاصمة تونس ضمن الجولة الثالثة من التصفيات، قبل مواجهة الإياب في نواكشوط لحساب الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية