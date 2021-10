تُوِّج المنصف العاشر عالمياً النرويجي “كاسبر رود”، بلقب بطولة “سان دييغو” الأمريكية، بفوزه في المباراة النهائية على المصنف الـ 26، البريطاني “كاميرون نوري” بمجموعتيْن دون ردٍّ.

واستطاع اللاعب النرويجي، صاحب الـ 22 عاماً، حسم المجموعة الأولى بستة أشواط دون ردٍّ، فيما واصل “رود” تألقه أمام منافسه البريطاني في المجموعة الثانية التي أنهاها بستة أشواط مقابل شوطيْن.

وبعد هذا التتويج؛ حصد “كاسبر رود” أول ألقابه على الملاعب الصلبة والخامس خلال عام 2021، كما سيحصد “رود” 250 نقطة في ترتيبه العالمي، بعد التتويج بلقب “سان دييغو”.

The post كاسبر رود يُتوّج ببطولة “سان دييغو” للتنس appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية