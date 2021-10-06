المنتخب الوطني يخوض تدريباته بالإسكندرية مكتمل الصفوف

يواصل المنتخب الوطني تحضيراته في الإسكندرية قبل مواجهة نظيره المصري، الجمعة المقبلة، في مباراة حاسمة ستقام على ملعب برج العرب، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وخاض منتخبنا الوطني تدريبه الثالث في معسكره بالإسكندرية، بقيادة الإسباني خافيير كليمنتي، بتواجد جميع اللاعبين بمن فيهم المحترفين، باستثناء المهاجم “أنيس السلتو” الذي تعذر لحاقه بسبب تعرضه للإصابة.

ونشر “السلتو” على صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك” عددا من صور الأشعة أظهرت إصابته وكتب عليها: “رغم الإصابة على مستوى الحوض التحقت بالمنتخب في مباراتيْ أنغولا والغابون” مضيفًا أنه في الوقت الحالي يحتاج إلى إجراء تمرينات التقوية العامة.

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