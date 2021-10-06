النجم الإسباني باو غاسول يعتزل عالم كرة السلة

أعلن نجم كرة السلة العالمية، الإسباني باو غاسول اعتزاله بصورة نهائية عالم الكرة البرتقالية مع بلوغهِ سن 41 عاماً.

وأشار “غاسول”، خلال مؤتمر صحفي أقيم في برشلونة، إلى أن اعتزاله جاء بعد التفكير لفترة طويلة، موضحاً أن القرار الذي اتخذه يعتبر صعباً للغاية، وأنه يتعيّن عليه طي هذه الصفحة في مسيرته المهنية.

وتوّج النجم الإسباني، بالدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين عامي 2009 و2010 مع فريق لوس أنجلوس ليكرز”، كما خاض العديد من مباريات كل النجوم، وحصد اللاعب الإسباني لقب بطولة أوروبا ثلاثة مرات بالإضافة إلى حصد الميدالية الفضية مرتين والميدالية البرونزية مرة واحدة خلال دورة الألعاب الأولمبية.

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