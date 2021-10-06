“رانييري” يعود إلى الدوري الإنجليزي عبر “واتفورد”

أعلن نادي “واتفورد” الإنجليزي، تعيين الإيطالي كلاوديو رانييري مدربًا جديدًا للفريق لمدة موسمين، وذلك بعد أيام من استقالة الإسباني “تشيسكو مونيوز”.

وذكر، النادي الإنجليزي، إنه اتفق مع “رانييري” ليكون مدربا للفريق الأول، حيث يملك خبرةً كبيرةً، وسبق له تدريب عدة فرق إنجليزية، على غرار “تشيلسي” و”ليستر سيتي”.

وكان المدرب الإسباني “تشيسكو مونيوز” قد استقال في وقت سابق، من منصبه مدربًا للفريق، وذلك بعد تردي نتائجه في الدوري الممتاز.

ويحتل واتفورد المركز 15 في ترتيب الدوري برصيد سبع نقاط من أصل سبع مواجهات في “البريمرليغ”، كما سيُواجه “رانييري” فريق “ليفربول” في أول مواجهة له.

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