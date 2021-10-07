“الشناوي” جاهز لمواجهة المنتخب الوطني

أكد مدير منتخب مصر واللاعب السابق، وائل جمعة، أن حارس مرمى الفراعنة محمد الشناوي، جاهزٌ للمشاركة في مباراة مصر وليبيا، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

وأضاف “جمعة”، عبر صفحته الرسمية، أن “الشناوي” خضع لصورة أشعة، خلال الساعات الماضية؛ أثبتت سلامته وجاهزيته للمباراة.

وغادر “الشناوي” تدريبات المنتخب المصري، يوم الثلاثاء الماضي، متأثرًا بإصابة في العضلة الخلفية، لم يتمكن بسببها من إكمال الحصة التدريبية.

جديرٌ بالذكر أن المنتخب الوطني يتصدر ترتيب المجموعة السادسة برصيد ست نقاط، بينما يحتل المنتخب المصري وصافة المجموعة برصيد أربع نقاط.

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