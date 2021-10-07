إطلاق موقع إلكتروني جديد للأهلي بنغازي

أعلنت إدارة الأهلي بنغازي عن إطلاق موقع إلكتروني خاص بالنادي ضمن خطة موضوعة خاصة بالمركز الإعلامي للمؤسسة لتقديم محتوى احترافي.

ويحتوي الموقع على أخبار وصور احترافية عدة متعلقة بآخر مستجدات النشاطات الرياضية في النادي، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بتاريخ مؤسسة الأهلي العريقة عن طريق عرض مميز ونبذة مختصرة .

تجدر الإشارة إلى أن غالبية الأندية الليبية في الآونة الأخيرة؛ أصبحت تولي تطوير مراكزها الإعلامية اهتمامًا واسعًا، وتحرص على إعطاء الدعم الكامل لها؛ نظرًا لأهمية دور الإعلام في عرض ونشر نشاطات الأندية في وقتنا المعاصر.

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