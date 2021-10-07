إدارة النصر تستعرض صفقاتها الجديدة أمام جماهيرها

أعلنت إدارة نادي النصر وأمام جماهيرها، على أرضية الملعب الجانبي في المدينة الرياضية بنغازي، عن لاعبيها الجُدُد الذين تعاقدت معهم؛ لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل.

ووسط حضور جماهيري مميز؛ تم تقديم لاعبي الفريق الجُدُد، وعلى رأسهم ابن القلعة الخضراء خالد مجدي، والمحترف الكونغولي الجديد جونيور مبيلي، فيما رحب اللاعبون الثمانية الجُدُد بالجماهير الحاضرة .

تجدر الإشارة إلى أن فريق النصر، بقيادة المدرب الوطني ناصر الحضيري؛ يتطلع إلى المنافسة على لقب الدوري الليبي الممتاز، الذي نجح في التتويج به في الموسم قبل الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية