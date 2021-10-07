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السيليساو يطمح لتعزيز صدارة تصفيات المونديال

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل المنتخب البرازيلي تحضيراته في العاصمة الكولومبية بوغوتا؛ تحضيراً لخوض ثلاث مباريات ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 .

وخاض السيليساو تدريباته لمباراة الجولة 11 أمام فنزويلا في كاراكاس، قبل أن يواجه كولومبيا بعد أيام في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة في العاصمة بوغوتا، قبل أن يلاقي أوروغواي في الـ 15 من الشهر الجاري على ملعب أرينا دي أمازونيا في ماناوس.

ويتصدر المنتخب البرازيلي الترتيب برصيد 24 نقطة، متقدماً بفارق ست نقاط عن غريمه الأرجنتيني صاحب المركز الثاني.

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قناة 218 الليبية

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