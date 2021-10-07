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عبد الفتاح قنبيج – مدير المنتخب الوطني

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

صرح مدير المنتخب، عبد الفتاح قنبيج، لقناة ليبيا، أن هذه المباراة تمثل ملتقى مهما بين الأشقاء العرب، وتمنى أن تسود الأخلاق والروح الرياضية بين اللاعبين.

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قناة ليبيا

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