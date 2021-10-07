عبد الفتاح قنبيج – مدير المنتخب الوطني

صرح مدير المنتخب، عبد الفتاح قنبيج، لقناة ليبيا، أن هذه المباراة تمثل ملتقى مهما بين الأشقاء العرب، وتمنى أن تسود الأخلاق والروح الرياضية بين اللاعبين.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
استحواذ سعودي على نادي «نيوكاسل» الإنجليزي
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / عين ليبيا
السيليساو يطمح لتعزيز صدارة تصفيات المونديال
تم النشر منذُ 16 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
المنتخب الوطني يواصل استعداداته لمواجهة مصر
تم النشر منذُ 45 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
إدارة النصر تستعرض صفقاتها الجديدة أمام جماهيرها
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك