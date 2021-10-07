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بقيادة “ميسي”.. التانغو يُواجه باراغواي في التصفيات المونديالية

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تطمح الأرجنتين إلى مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية عندما ترحل لملاقاة باراغواي في الجولة 11 من تصفيات المونديال .

وسيكون التانغو، بطل كوبا أمريكا الأخيرة، أمام فرصة لتعزيز نتائجه الإيجابية، والتي حقق خلالها 18 نقطة في المركز الثاني، حيث سيفتتح مباريات الجولة 11 خارج أرضه أمام بارغواي، قبل أن يستقبل أوروغواي في جولة مؤجلة منتصف الأسبوع المقبل، فيما سيستقبل، على ملعب المونيمونتال في بوينس آيرس، منتخب بيرو في الجولة 12.

ومن المنتظر مشاركة الهداف التاريخي للمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي في المباراة، بشكل أساسي، فيما يغيب باولو ديبالا بسبب الإصابة.

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قناة 218 الليبية

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