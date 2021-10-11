القنوات الناقلة و موعد مباراة ليبيا ومصر اليوم مباشرة في ماتش إياب تصفيات كأس العالم 2022

يخوض المنتخب الليبي مباراة ثأرية للعودة إلى الصدارة ضمن تصفيات كأس العالم 2022 في قطر، حيث سيواجه اليوم الاثنين 10- 10- 2021 منتخب مصر في الجولة الرابعة من مباريات التصفيات الافريقية المونديالية. وسيكون موعد مباراة ليبيا ومصر بتوقيت ليبيا والتي ستنطق الساعة التاسعة مساءا فيما ستكون القنوات الناقلة الليبية لمباراة ليبيا ومصر على قناة ليبيا 218 و القنوات المصرية على شاشة قناة اون تايم سبورت الرياضية والتي سنورد احدث تردد لها.

موعد مباراة ليبيا ضد مصر في تصفيات كأس العالم قطر 2022

ويبدأ اللقاء بين منتخبي ليبيا ومصر عند الساعة التاسعة مساءا بتوقيت طرابلس والقاهرة، الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة السعودية، الساعة السابعة بتوقيت غيرنتش، والـ11 مساءا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ليبيا ومصر

يمكنكم مشاهدة مباراة ليبيا ومصر بث مباشر على قمر النايل سات من خلال القنوات المفتوحة و المجانية بدون تشفير من خلال قناة ليبيا 218 و قناة اون تايم سبورت الرياضية وكذا قناة الفيفا على موقع يوتيوب “FIFATV Youtube”.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا

قناة Libya 218

Nilesat – 11137 V 27500

قناة ONTime Sport

Nilesat – 11861 V 27500

مشاهدة مباراة ليبيا اليوم مباشر

يمكنكم مشاهدة مباراة ليبيا ومصر بث مباشر على الرابط التالي:

( قبل اللقاء)

مباراة ليبيا ومصر

وقبل ماتش مصر وليبيا يتصدر المنتخب المصري المجموعة السادسة برصيد سبع نقاط من فوزين وتعادل بفارق نقطة وحيدة عن منتخب ليبيا حيث يحتل منتخب ليبيا المركز الثاني برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارة، ومن ثم منتخب أنغولا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من فوز وحيد، ويأتي منتخب الغابون بالمركز الرابع والاخير برصيد نقطة واحدة فقط، .

وفي مباراة ليبيا و مصر بالذهاب والتي جمعت المنتخبين على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية المصرية يوم الجمعة الماضية تغلب الفراعنة على المنتخب الليبي بنتيجة هدف وحيد دون رد، والذي سجله اللاعب عمر مرموش التسجيل من تسديدة صاروخية في الدقيقة 49 سكنت شباك حارس المنتخب الليبي محمد نشنوش.

وأدى المنتخب المصري تدريبه الختامي مساء الاحد على ملعب ستاد شهداء بنينا بمدينة بنغازي استعدادا لمباراة ليبيا ومصر على الملعب نفسه، وشارك في التدريبات التي قادها المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني جميع اللاعبين الـ24 الذين ضمتهم قائمة منتخب مصر لمبارات ليبيا، وبدوا جميعا مستعدين لإختيارهــم ضمن تشكيلة المباراة.

وعقد بعد ظهر الامس الاجتماع الفني لمباراة ليبيا و مصر، وترأس الاجتماع النيجيري كاتشالا كالي مراقب المباراة، بحضور التونسي هشام قيراط مراقب الحكام ومنسقي النواحي الأمنية والطبية ومندوبين منتخبي مصر وليبيا .

وجرى الاتفاق على عدم السماح بوجود أي شخص في الملعب إلا من يحملون بطاقة الدخول، وعلى أساس نتائج رسمية لتحاليل PCR، مع عدم السماح لأي عناصر غير اللاعبين وجهاز الفريقين بركوب الحافلتين المخصصتين للفريقين. كما تم الاتفاق على أن يرتدي منتخب مصر الطاقم الأبيض، فيما يرتدي منتخب ليبيا قميصا أحمر.