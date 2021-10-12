طائرة خاصة لنقل الأهلي طرابلس إلى تنزانيا اليوم

أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تعليماته، بتوفير طائرة خاصة لنقل ممثل ليبيا في كأس الكونفدرالية الأفريقية الأهلي طرابلس، إلى تنزانيا، حيث يخوض مواجهة الدور التمهيدي الثاني، أمام فريق “بيشارا مارا يونايتد”.

وستُلعب المواجهات بين الفريقين ذهاباً وإياباً، منتصف ونهاية أكتوبر الجاري، وتُقام مواجهة الإياب في تنزانيا.

يُشار إلى أن منافس ممثّل ليبيا يحتل المركز الرابع حالياً، في جدول ترتيب الدوري التنزاني برصيد 50 نقطة، بعد خوضه 34 جولة في المسابقة، وسجّل فريق” “بيشارا” في آخر خمس مباريات هدفيْن فقط واستقبلت شباكه ستة أهداف.

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