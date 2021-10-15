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الاتحاد يخوض آخر تدريباته تأهباً لمواجهة الترجي في بنغازي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خاض فريق الاتحاد تدريباته التحضيرية الأخيرة على ملعب شهداء بنينا في بنغازي الذي سيحتضن فعاليات لقاء ذهاب الدور 32 لدوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، فيما ستُقام مباراة العودة يوم 22 من الشهر نفسه على ملعب رادس في تونس.

وأعطى المدرب الإيطالي جوزيبي سانينو كل تعليماته الفنية في هذه الحصة التدريبية ببنغازي، التي شهدت مشاركة جل لاعبي الفريق.

تجدر الإشارة إلى أن نادي الاتحاد استعد جيدا للمباراة المرتقبة أمام الترجي، حيث أقام معسكراً مغلقاً لمدة أسبوعين في العاصمة المصرية القاهرة، خاض خلاله أربع مباريات ودية مع عدد من الفرق المصرية، وهي الزمالك وإنبي وسيراميكا كليوباترا وكرداسة، سجل خلالها فوزًا واحدًا، فيما انتهت ثلاث منها بالتعادل.

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قناة 218 الليبية

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