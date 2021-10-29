برشلونة يعين مدربا جديدا مؤقتا خلفا للهولندي كومان

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عيّن، نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، مدربا جديدا خلفا للمدرب الهولندي رونالد كومان، والذي تمت إقالته بعد الخسارة، الأربعاء، أمام رايو فاليكانو بهدف.

وأعلن النادي الكتالوني، بشكل رسمي تعيين، الإسباني سيرجي بارجوان، مديرا فنيا مؤقتا للفريق.

يأتي ذلك بينما ذكرت تقارير عن اقتراب النادي من التوصل إلى اتفاق مع لاعب وسطه السابق، تشافي هيرنانديز، لتولي تدريب الفريق.

وأضاف برشلونة، أن منصب باراجون كمدرب مؤقت للفريق الأول سينتهي بمجرد تعاقد النادي مع مدرب آخر.

وذكر برشلونة، أن بارخوان سيتواجد في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، للحديث عن مباراة الفريق السبت أمام ألافيس.

أسلوب هجومي

ويمتاز المدرب الجديد بالاعتماد دائما على الأسلوب الهجومي، بنهج خطة 3.3.4 التقليدية التي يتم العمل بها في كرة القدم التكوينية لبرشلونة، كما استخدم 1.3.2.4 في العديد من المناسبات، ولعب أيضا بأسلوب 2.4.4.

إنجازات حافلة

وبارجوان (49 عاما) هو لاعب سابق لفريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد، وكان المسؤول عن تدريب الفريق الثاني لبرشلونة.

وبدأ مسيرته في قطاع الناشئين بنادي برشلونة، حتى صعوده للفريق الأول عام 1993. ولعب بارخوان مع الفريق الأول لبرشلونة بين 1993 وحتى رحيله صوب أتلتيكو مدريد بالعام 2002.

وخاض بارحوان مع الفريق الأول 460 مباراة سجل خلالها 14 هدفا. وقد شارك لاعبين كبار في برشلونة، مثل بيب جوارديولا ولويس إنريكي وتشافي والظاهرة البرازيلية رونالدو والهولندي باتريك كلويفرت والبرازيلي ريفالدو. وقد استطاع الفوز كلاعب معهم في برشلونة بـ9 ألقاب محلية وقارية أبرزها كأس الكؤوس الأوروبية عام 1997.

تاريخ تدريبي

وعقب اعتزاله في 2005 اتجه بارخوان إلى التدريب، وكانت بدايته في التدريب مع الفريق الرديف لبرشلونة في 2009، ثم رحل لعدة أندية.

ودرّب ريكرياتيفو وألميريا وريال مايوركا، قبل أن يعود إلى رديف برشلونة في العام الحالي، ثم يتولى تدريب الفريق الأول مؤقتا.

كما خاض تجربة تدريبية بالدرجة الثانية في الصين مع نادي غرينتاون، والذي كان على وشك الصعود معهم رغم كل الصعاب.