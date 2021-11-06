إجراء اختبارات الترقية لعدد 35 طالب في لعبة الكيوكو شنكاي

بنغازي 6 نوفبمر 2021 (وال) أجريت يوم الخميس الماضي، بمقر المنظمة الدولية بالمدينة الرياضية، اختبارات الترقية للحصول على الأحزمة لعدد 35 طالب، تحت إشراف نخبة من كبار المدربين.

هذا وجاءت الاختبارات كالتالي:

هذا وقد صرح رئيس اللجنة التأسيسية للكيوكو شنكاي ورئيس المنظمة الدولية لفنون الدفاع عن النفس ورئيس قارة إفريقيا للكيوكوشن المدرب “عبد السلام حسن خليفة الشهيبي” لوكالة الأنباء الليبية، بأنه يوم الخميس القادم، ستنطلق منافسات البطولة للعبة الكيوكوشن بالمنطقة الشرقية في نادي قاريونس.

وأشار “الشهيبي” بأن بطولة ليبيا ستكون في بداية شهر12، بالإضافة إلى أنه ستكون هناك مشاركة في البطولة العربية في لبنان شهر 3سنة 2022.

وقال” الشهيبي” بصفته رئيس قارة إفريقيا للكيوكوشن، بأنه سيكون مشرفا على الاختبارات بدولة مصر الشقيقة بعد 10 أيام وسيتم إعطاء دروس في حلقات دراسية.

وبين “الشهيبي” قأنه سيتوجه إلى دولة تونس ؛ للمشاركة في دورتي تحكيم واشتباك، وسيشارك في اجتماع رؤساء الاتحادات المغرب والجزائر وتونس؛ لمناقشة المواضيع المستقبلية للعبة. (وال ـ بنغازي ) م ب / ك و

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